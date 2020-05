В ЕС отреагировали на "нормандскую" онлайн-встречу глав МИД

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Европейском Союзе поддерживают реализацию мероприятий, согласованных на парижском саммите "нормандской четверки", и подчеркивают необходиость полного выполнения минских соглашений, особенно на фоне пандемии коронавируса. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя вчерашнюю "нормандскую" онлайн-встречу глав МИД, передает УНН.

"Внимательно следил за вчерашней нормандской встречей. Полная поддержка ЕС в реализации мероприятий, согласованных на парижском саммите 9/12/19. Необходимо продолжать работу по полному выполнению минских соглашений, включая прочное и всеобъемлющее прекращение огня. Еще более срочно, учитывая COVID-19", - написал Боррель.

Как сообщал УНН, 30 апреля состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Во время встречи онлайн министры обсудили вопросы безопасности относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.

Followed closely yesterday’s Normandy mtg. Full EU support to implementation of measures agreed at 9/12/19 Paris Summit. Essential to keep working on full implementation of Minsk agreements, including lasting & comprehensive ceasefire. Even more urgent given #COVID19.