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США выделили Украине 14,5 млн долл. гуманитарной помощи в связи с коронавируcом

США выделили Украине 14,5 млн долл. гуманитарной помощи в связи с коронавируcом

КИЕВ. 1 мая. УНН. Соединенные Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине 14,5 млн долл. в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США, передает УНН.

"Украина: общая сумма помощи в размере 14,5 млн. долл. США включает в себя 12,1 млн долл. США в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи IDA (через Агентство США по международному развитию - ред.), что улучшит возможности местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Как указано, эти средства также будут смягчать вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для уязвимых групп населения, включая затронутые конфликтом общины на востоке Украины.

"Она также включает 2,4 млн долл. США в виде гуманитарной помощи MRA для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии", - добавили в Госдепе.

За последние 20 лет Соединенные Штаты, как указано, инвестировали почти 5 миллиардов долларов в помощь Украине, в том числе около 362 миллионов долларов на здравоохранение.

Напомним, ЕС направит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус
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