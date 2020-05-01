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Сытник о возможном подозрение Коломойскому: мы движемся к этому

Сытник о возможном подозрение Коломойскому: мы движемся к этому

Игорь Коломойский

КИЕВ. 1 мая. УНН. В деле ПриватБанка Национальное антикоруцийне бюро анонсирует объявление подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сказал председатель НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала, передает УНН.

"Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения", - сказал Сытник, отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому.

Он добавил, что эксперты, привлеченные к следствию, и следователи сталкиваются с политическим давлением.

"Каждый фигурант дела пытается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования", - сказал Сытник.

Он добавил, что одна из статей, по которой идет расследование - это хищение государственного имущества в особо крупных размерах, за что предусмотрена санкция до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 15 октября 2019 года ПриватБанк одержал победу в апелляционном суде Лондона по делу против экс-владельцев. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, Коломойский, подозреваемый, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
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