Новости: Политика
Суббота, 2 мая 2020, 05:38 • Денис Масликов • 3840
Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине
Кит Дейтон
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке, директор американского Фонда Маршалла в Германии Кита Дейтона (Keith W. Dayton) на должность посла США в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
"Президент США сообщает о внесении Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - говорится в сообщении.
Дейтон является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Он также служил военным атташе в посольстве в России, владеет русским и немецким языками.
Напомним, в США рассматривали две кандидатуры на должность посла в Украине.
Источник: УНН
В тексте упоминаются