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Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине

Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине

Кит Дейтон

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке, директор американского Фонда Маршалла в Германии Кита Дейтона (Keith W. Dayton) на должность посла США в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

"Президент США сообщает о внесении Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - говорится в сообщении.

Дейтон является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Он также служил военным атташе в посольстве в России, владеет русским и немецким языками.

Напомним, в США рассматривали две кандидатуры на должность посла в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посол, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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