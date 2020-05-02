Действия городского головы Черкасс и горисполкома должны получить надлежащую юридическую оценку - Офис Президента

КИЕВ. 2 мая. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений, а действия городского головы Анатолия Бондаренко и горисполкома должны получить надлежащую юридическую оценку. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, сообщает УНН.

"Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

"По поручению Президента правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксировано вспышки пандемии коронавируса. Меры по смягчению карантина пока утверждены, они будут действовать на всей территории Украины", - подытожили в ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, ослабление карантина в Черкассах: мэр города Анатолий Бондаренко показал повестку на допрос.

Напомним, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.