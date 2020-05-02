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Сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе

Сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине сегодня отмечается шестая годовщина событий в центре Одессы и на Куликовом поле, произошедших 2 мая 2014 года. Об этом сообщает УНН.

Так, шесть лет назад в Одессе 6 человек были убиты в центре города и 42 человека погибли во время событий на Куликовом поле.

Отметим, что сегодня в Одессе по этому поводу проходит ряд мероприятий, порядок которых обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей.

Как ранее сообщалось в УНН, 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Евромайдан, Антимайдан
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