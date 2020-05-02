Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 02 мая 2020 12:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
21255
Версия для печати

Трагедия 2 мая в Одессе: ООН призвала украинские власти привлечь виновных к ответственности

Трагедия 2 мая в Одессе: ООН призвала украинские власти привлечь виновных к ответственности

Матильда Богнер

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагических событиях 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщили УНН в пресс-службе представительства ООН в Украине.

"Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. главы судов должны предоставить приоритет уголовным производством в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерти своих близких", - отметила она.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе.

2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью. С тех пор ни один человек так и не был привлечен к ответственности.

Источник: УНН
Теги: ООН, Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.