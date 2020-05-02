В ООН за последний год не увидели прогресса в расследовании трагических событий 2 мая в Одессе

КИЕВ. 2 мая. УНН. Судебные процессы по расследованию трагических событий на Куликовом поле в Одессе не продвинулись со 2 мая 2019 года. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщили УНН в пресс-службе представительства ООН в Украине.

"За прошедший год, не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах по поводу смертей в центре города, ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим, отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом поле. Также мы не увидели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки", - отметила она.

Однако она добавляет, что тем не менее, определенный прогресс был достигнут.

"По делу бывшего начальника ГУ Министерства внутренних дел в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении в опасности, которому суд предоставил приоритет... За последние 12 месяцев произошло около 25 заседаний", - подытожила Богнер.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью. С тех пор ни один человек так и не был привлечен к ответственности.