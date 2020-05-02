Годовщина трагических событий в Одессе: полиция усиленно охраняет порядок в центре города

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одессе в годовщину трагических событий более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают порядок возле Соборной площади, Куликового поля и в центральной части города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"В день шестой годовщины событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей, среди которых - работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы. Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликового поля и в центральной части города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Также в полиции отмечают о предусмотренной ст. 436-1 УК уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Напомним, Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.