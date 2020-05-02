Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 02 мая 2020 14:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5895
Версия для печати

Годовщина трагических событий в Одессе: полиция усиленно охраняет порядок в центре города

Годовщина трагических событий в Одессе: полиция усиленно охраняет порядок в центре города

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одессе в годовщину трагических событий более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают порядок возле Соборной площади, Куликового поля и в центральной части города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"В день шестой годовщины событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей, среди которых - работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы. Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликового поля и в центральной части города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Также в полиции отмечают о предусмотренной ст. 436-1 УК уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Напомним, Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.