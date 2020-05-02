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Кулеба поздравил Дейтона с номинированием на должность посла США в Украине

Кулеба поздравил Дейтона с номинированием на должность посла США в Украине

КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил номинирование на должность посла США в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Об этом глава украинского МИДа сообщил в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было замечательным", - написал Кулеба.

Напомним, что для назначения на должность посла США официально, Дейтон должен пройти процедуру согласования своей кандидатуры в Сенате.

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Также, как стало известно ранее, в США рассматривали две кандидатуры на должность посла в Украине.

Напомним, экс-посол в Украине Йованович нашла работу после конфликта с Трампом.

Источник: УНН
Теги: США, посол, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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