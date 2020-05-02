В Киевской области возобновили работу 13 агропродовольственных рынков

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киевской области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки, так сейчас уже работает 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"30 апреля в Киевской области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин сообщил, что агропродовольственные рынки области смогут возобновить работу при соблюдении всех установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований.

"По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в городе Гостомель, городе Буча - по одному и два рынка в городе Белая Церковь. Общее количество рынков в области составляет 74", - добавляется в сообщении.

Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Напомним, эксперт заявил, что рынок агропродовольственных товаров в Украине будет страдать и после отмены карантина.