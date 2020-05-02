Ослабление карантина в Черкассах: правоохранители проводят следственные действия в отношении возможных нарушений

КИЕВ. 2 мая. УНН. По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах мэром города Анатолием Бондаренко происходит расследование в уголовном производстве относительно возможных нарушений санитарных норм во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, информирует УНН.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории г. Черкассы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

"В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания. Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкаси Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19", - сообщили правоохранители.

По информации прокуратуры, в настоящее время следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действия, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия. Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

Как сообщалось ранее в УНН, в Офисе Президента дали расширенный комментарий от первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова по поводу "переписки" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, в которой, по словам мэра, Трофимов ему угрожал.

Напомним, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, что противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.

Также мэр города Анатолий Бондаренко показал повестку на допрос.