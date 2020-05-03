Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 03 мая 2020 14:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5430
Версия для печати

Оборонный бюджет Литвы взлетел на 232%: частично из-за агрессии РФ против Украины

Оборонный бюджет Литвы взлетел на 232%: частично из-за агрессии РФ против Украины

КИЕВ. 3 мая. УНН. Оборонный бюджет Литвы за 9 лет вырос на 232%. В большой степени на динамику повлияла российская агрессия против Украины. Об этом пишет Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в Twitter, передаёт УНН.

“Литва серьезно относится к своей безопасности. С 2010 по 2019 год наш оборонный бюджет вырос на 232 процента. Значительный рост — после начала российской агрессии против Украины в 2013 году”, — сказано в сообщении.

Дипломаты отметили, что на сегодня Литва сохраняет обязательство перед НАТО по взносам 2% от ВВП и также намерена достичь 2,5% к 2030 году.

Как сообщал УНН, Чешская Республика планировала увеличить свой взнос в общий бюджет НАТО на 42 миллиона крон.

Источник: УНН
Теги: бюджет, Литва, оборона
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.