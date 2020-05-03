В Нафтогазе отреагировали на заявление экс-канцлера Германии: Крым вернут, а Шредера уволят

КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шредер будет уволен из дочерней структуры Газпрома - Северного потока-2. Так исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко отреагировал на высказывания экс-канцлера Германии об отмене санкций в отношении РФ, передает УНН.

Витренко отметил, что не так давно, Александр Медведев, второй человек в Газпроме, сказал, что скорее Земля будет вращаться вокруг Луны, чем Россия продолжит транзит через Украину после 2019 года.

"Это утверждение использовали агенты России по всему миру, тот же Шредер, как аргумент, что нужно позволить Северный Поток 2, иначе Европа и Германия останутся без газа.

Но мы, причем вместе с другими немцами, с настоящими европейскими ценностями, во главе с фрау Меркель, заставили Россию продолжить транзит и еще заплатить Украине 5 млрд долл. компенсации. Северный поток 2 до сих пор не построен. Медведева уволили из Газпрома", - написал исполнительный директор.

Витренко отметил, что так же будет с украинским Крымом и Шредером.

"Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шредер будет уволен из дочерней структуры Газпрома (Северный Поток 2)", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку боевиков на Донбассе.