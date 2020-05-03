Байден рассматривает более десяти женщин на должность вице-президента в случае победы на выборах

КИЕВ. 3 мая. УНН. Вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах, намеченных на ноябрь, Джо Байден заявляет, что отборочный комитет его предвыборной кампании рассматривает "более десятка женщин" на должность вице-президента США в случае победы на выборах. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Байдена на телеканале MSNBC, передает УНН.

В интервью Байден заявил, что знает о желании некоторых его сторонников, чтобы он выбрал темнокожую женщину как партнера на выборах.

“Я на самом деле это понимаю ... Поэтому я уверяю вас, что среди более десятка женщин-претенденток, кандидатуры которых рассматриваются, гораздо больше, чем одна темнокожая женщина”, — сказал Байден.

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По словам Байдена, в случае его победы на выборах, его администрация “будет выглядеть как Америка” и представлять “все цвета страны”.

Как сообщало издание “Голос Америки”, ранее говорилось о том, что в коротком списке Байдена — сенатор от Калифорнии Камала Харрис и бывшая кандидат в губернаторы штата Джорджия Стейси Абрамс. Среди других потенциальных кандидаток называют имена сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Кэтрин Кортес и сенатора Эйми Клобучар.

Ранее Байден заявил, что надеется определиться с кандидатурой своей партнерши на гонках уже к июлю.

Напомним, Байден обещает признать геноцид армянского народа 1915 года, если станет президентом США.