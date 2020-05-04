Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

КИЕВ. 4 мая. УНН. Специалисты в США, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

“Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса до конца года”, — сказал американский лидер. “Мы активно работаем над этим”, — заверил Трамп.

В субботу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса до января 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений власти по COVID-19, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 66,5 тыс. человек.

Ранее глава Минздрава Германии заявил, что разработка вакцины против коронавируса может длиться годы.