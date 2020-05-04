НАПК за второй квартал этого года перечислило партиям около 71 млн гривен

КИЕВ. 4 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции за второй квартал этого года перечислило из бюджета 70,87 млн грн для политических партий на финансирование их уставной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Государственное финансирование во II квартале 2020 года получили пять парламентских партий:

▪️ "Европейская Солидарность" - 6,6 млн грн;

▪️ "Голос" - 4,74 млн грн;

▪️ "Слуга народа" - 35,14 млн грн;

▪️ "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,63 млн грн;

▪️ "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 6,67 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме этого политическим партиям "Голос" и "Европейская Солидарность" перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством "гендерного принципа".

"Общая сумма перечисленных средств - 70,87 млн грн", - отмечается в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" до конца 2020 года, в соответствии с обращением партии.

В НАПК сообщили, что партия "Слуга народа" отказалась от финансирования в III и IV кварталах на общую сумму 70,29 млн гривен.