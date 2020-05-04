На грани закрытия: Степанов рассказал о недофинансировании психиатрических больниц с 1 апреля

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине есть 22 тысяч психически больных людей, которых нельзя выписывать из больниц, однако с 1 апреля - с запуском второго этапа медицинской реформы - финансирование соответствующих заведений достигает 12-20% от прошлогодней суммы, что ставит их на грань полного закрытия и грозит увольнением медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день с НСЗУ заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы, и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили на грань полного закрытия и увольнения медицинских работников", - отметил он.

По его словам, до 1 апреля их никто не спрашивал, какая стратегия развития психиатрической службы.

"Их никто не спрашивал, каким образом вы будете выживать на этот тариф, установленный, их никто не спрашивал, что делать с 22 тысячами психически больными, которые на сегодняшний день с хроническими психическими заболеваниями, находящихся в психиатрических больницах, это тяжелые больные, большинство из которых утратили социальные связи, их нельзя выписывать, закрыть больницы и выпустить на улицы", - добавил Степанов.

Министр отметил, что сейчас соответствующие медицинские учреждения получают 12-20% финансирования, по сравнению с прошлым годом.

"На сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам, по той стратегии, которая была введена, поставила их на грань, что они получают 12-15-20% от прошлогоднего бюджета. Если это не исправить, нас ждет увольнение медицинских работников", - подытожил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения проводят аудит относительно хода второго этапа медреформы, включающий анализ финансирования противотуберкулезной службы и психиатрических больниц.