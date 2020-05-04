Польша с сегодняшнего дня частично возобновляет выдачу виз для украинцев

КИЕВ. 4 мая. УНН. С понедельника, 4 мая, консульские учреждения Польши в Украине возобновляют частичную выдачу виз. Об этом говорится в сообщении на сайте польского посольства в Украине, передает УНН.

"Мы хотели бы сообщить вам, что с 4 мая этого года консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз частично. Сначала будут приниматься только заявки на получение визы для работы в сельском хозяйстве, садоводстве и международных перевозках", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Также в посольстве подчеркнули, что заявки от лиц для работ кроме обозначенных отраслей, не принимаются.

Для подачи заявления на визу нужно зарегистрироваться в системе электронного консульства e-konsulat.

Подчеркивается, что при входе в отдел для оформления документов, люди должны быть одеты в медицинскую маску и защитные перчатки.

Как сообщалось в УНН, во время телефонных переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды 30 апреля, стороны обсудили возможности для поездок сезонных работников из Украины в Польшу.