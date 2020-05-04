Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 04 мая 2020 13:13
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
62790
Версия для печати

Тимошенко разбогатела на почти 150 млн грн

Тимошенко разбогатела на почти 150 млн грн

Юлия Тимошенко

КИЕВ. 4 мая. УНН. Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала более 148 млн грн, внеся соответствующие изменения относительно своего материального положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные в Едином государственном реестре деклараций.

Так, в сообщении о существенных изменениях, внесенном в реестр 3 мая, Юлия Тимошенко задекларировала 148 345 441 грн.

Источник дохода - юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом - Reid, Collins, Tsai LLP.

Как указано, эти деньги - компенсация вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования.

Напомним, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В тот же день ее выпустили на волю.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, декларация

В тексте упоминаются

Тимошенк Юлия
Тимошенк Юлия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.