Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 04 мая 2020 13:13
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9300
Версия для печати

Без зарплаты за апрель останутся 60 нардепов-прогульщиков - ОПОРА

Без зарплаты за апрель останутся 60 нардепов-прогульщиков - ОПОРА

КИЕВ. 4 мая. УНН. В апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, таким образом им не возмещается их месячная зарплата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".

"В апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Согласно принятым в октябре 2019 года парламентом изменений в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий за соответствующий календарный месяц. Такое решение по депутатам предстоит принять в Комитете по вопросам Регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 100% голосований пропустили 16 депутатов, в частности Андрей Кожемякин (Батькивщина), Андрей Холодов (Слуга народа), Анжелика Лабунская (Батькивщина), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерий Дубиль (Батькивщина), Виктор Балога (За будущее), Виталий Данилов (Батькивщина), Григорий Немыря (Батькивщина), Мустафа Джемилев (Европейская солидарность), Олег Макаров (Голос), Александра Устинова (Голос), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко (Батькивщина), Сергей Рудик (внефракционный), Сергей Тарута (Батькивщина).

Напомним, НАПК за второй квартал этого года перечислило партиям около 71 млн грн.

Источник: УНН
Теги: зарплата, ВРУ, депутаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.