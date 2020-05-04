Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 04 мая 2020 13:14
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6735
Версия для печати

Филатов пообещал День победы в Днепре онлайн

Филатов пообещал День победы в Днепре онлайн

Борис Филатов

КИЕВ. 4 мая. УНН. В этом году в Днепре День победы отметят онлайн из-за введенного карантина. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших за свободу бойцов и поблагодарим всех наших героеа - тогдашних и нынешних", - написал Филатов.

Так, Филатов анонсировал ряд мероприятий по празднованию Великой Победы в Днепре.

"Также прошу следить за сообщениями мэрии, где будет полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая", - сообщил Филатов.

Кроме того, Филатов призвал делиться в социальных сетях историями своих родственников, имя каждого из них будет воспроизведено на здании горсовета - лазерной проекцией.

Напомним, в городе Днепр, по решению специальной комиссии, ослабляют карантинные мероприятия и открывают с понедельника СТО, кафе, химчистки и другие учреждения.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Филатов, День победы, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.