Филатов пообещал День победы в Днепре онлайн

КИЕВ. 4 мая. УНН. В этом году в Днепре День победы отметят онлайн из-за введенного карантина. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших за свободу бойцов и поблагодарим всех наших героеа - тогдашних и нынешних", - написал Филатов.

Так, Филатов анонсировал ряд мероприятий по празднованию Великой Победы в Днепре.

"Также прошу следить за сообщениями мэрии, где будет полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая", - сообщил Филатов.

Кроме того, Филатов призвал делиться в социальных сетях историями своих родственников, имя каждого из них будет воспроизведено на здании горсовета - лазерной проекцией.

Напомним, в городе Днепр, по решению специальной комиссии, ослабляют карантинные мероприятия и открывают с понедельника СТО, кафе, химчистки и другие учреждения.