Мэр Черкасс прибыл на допрос, однако следственные действия перенесли

КИЕВ. 4 мая. УНН. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прибыл на допрос в 12:00 в областное управление Нацполиции, однако следственные действия с городским головой в рамках открытого уголовного производства перенесено на неопределенный срок в связи с карантинными ограничениями, передает корреспондент УНН.

"Допрос перенесли", - сказал Бондаренко, показав журналистам сообщение следователя о переносе допроса.

По состоянию на 12:45 мэр Черкасс до сих пор находится на улице.

"Сказали, что сегодня прием граждан отсутствует, а я сказал, что пришел дать показания...", - сказал Бондаренко, отметив, что будет ждать официального подтверждения переноса допроса через карантинные ограничения.

Ранее в УНН сообщалось, что допрос черкасских чиновников по делу об ослаблении карантина в городе, который должен был состояться сегодня - перенесли.

Как сообщалось в УНН, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, что противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.

Напомним, Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко на фоне открытия полицией уголовного производства по смягчению карантина в городе обнародовал в Facebook сфотографированную повестку на свое имя о вызове к следователю на допрос.