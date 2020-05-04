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Президентские выборы в Беларуси состоятся летом - Лукашенко

Президентские выборы в Беларуси состоятся летом - Лукашенко

Александр Лукашенко

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Беларуси состоятся летом, в ближайшее время будет определена дата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на belta.by.

"У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - отметил Лукашенко.

Напомним, по словам Александра Лукашенко, новая Конституция Беларуси может быть принята в ближайшие пять лет.

Источник: УНН
Теги: выборы, Беларусь, Лукашенко, Президент
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