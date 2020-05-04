Президентские выборы в Беларуси состоятся летом - Лукашенко

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Беларуси состоятся летом, в ближайшее время будет определена дата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на belta.by.

"У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - отметил Лукашенко.

Напомним, по словам Александра Лукашенко, новая Конституция Беларуси может быть принята в ближайшие пять лет.