Ресторан "Велюр" нарушил правила карантина - Аваков

КИЕВ. 4 мая. УНН. Несколько заведений общественного питания в Киеве, в том числе ресторан "Велюр", нарушили карантинные требования. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"... рестораны в городе Киев: "Виноградный Хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус" нарушили требования карантина. Имеют место административные протоколы ... Сейчас все эти заведения закрыты", - сказал Аваков.

Также, по его словам, лидером по нарушениям карантина среди объектов питания является Ровенская область - 26 случаев, когда работали с нарушениями кафе или ресторан, Донецкая область - 17, Харьковская - 14, Запорожская - 12.

Напомним, Тищенко пояснил, при каких условиях "Велюр" готов заплатить штраф.

Как сообщалось, столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

Так, на момент визита правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Позже во фракции "Слуга народа" заявили, что проверяют информацию о работе во время карантина ресторана "Велюр" депутата Николая Тищенко.