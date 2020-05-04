В КСУ поступило представление относительно конституционности закона о рынке земли

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило представление ряда народных депутатов относительно конституционности закона об открытии рынка земли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.



Как сообщалось, 31 марта после 4,5 месяца рассмотрения Рада проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

В Офисе Президента назвали запуск рынка земли важным событием, ведь он был одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского.

Всемирный банк (ВБ) приветствовал принятие украинским парламентом закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не забыл отметить важность принятия еще ряда законопроектов.