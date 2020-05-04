Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 04 мая 2020 17:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13035
Версия для печати

В "Большой семерке" предупредили Украину о потере поддержки в случае нарушения независимости НАБУ

В "Большой семерке" предупредили Украину о потере поддержки в случае нарушения независимости НАБУ

Артем Сытник

КИЕВ. 4 мая. УНН. Послы стран "Большой семерки" выступили в защиту независимости Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте под председательством США в Группе поддержки послов G7 в Украине, передает корреспондент УНН.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на самых высоких уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник: НАБУ возместило ущерб государству на сумму 600 млн грн.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, Сытник о деле "рюкзаков Авакова": прокурор принял решение его закрыть.

Источник: УНН
Теги: Большая семерка, НАБУ, Артем Сытник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.