В "Большой семерке" предупредили Украину о потере поддержки в случае нарушения независимости НАБУ

КИЕВ. 4 мая. УНН. Послы стран "Большой семерки" выступили в защиту независимости Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте под председательством США в Группе поддержки послов G7 в Украине, передает корреспондент УНН.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на самых высоких уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении.

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Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, Сытник о деле "рюкзаков Авакова": прокурор принял решение его закрыть.