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Зеленский о минусах медреформы: около 50 тыс. медиков могут потерять работу

Зеленский о минусах медреформы: около 50 тыс. медиков могут потерять работу

КИЕВ. 4 мая. УНН. В случае продолжения медицинской реформы может быть уволено 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году", - сказал Зеленский.

По его словам, под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, госпитали ветеранов.

"Я не могу этого всего допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи и ситуации, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник", - сказал Зеленский.

Напомним, как сообщил Президент Зеленский, от преждевременного смягчения карантина до конца года в Украине могут погибнуть 120 тыс. человек. Несмотря на негативное влияние на экономику, смягчение карантина будет поэтапным.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, реформы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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