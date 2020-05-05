Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 05 мая 2020 10:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13680
Версия для печати

Ермак сообщил, изменится ли дата местных выборов в Украине

Ермак сообщил, изменится ли дата местных выборов в Украине

Андрей Ермак

КИЕВ. 5 мая. УНН. Дата местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября 2020 года, пока остается без изменений. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic counsil, передает УНН.

"Пока мы не говорили (об изменении даты местных выборов - ред.) и дата местных выборов остается неизменной. И я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодняшний день на неподконтрольных территориях - в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы - по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем прекращения войны на Донбассе", - сказал Ермак.

По его словам, выполнение принципов Копенгагенськои конвенции "дает возможность выполнить все украинские условия безопасности - это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и все остальное".

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков ранее заявил, что сейчас в Украине не планируют переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября.

Спикер Верховной Рады надеется, что страна выйдет из карантина и сможет вернуться к нормальной жизни раньше.

Источник: УНН
Теги: местные выборы, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.