Степанов о втором этапе медреформы: принцип финансирования больниц изменят

КИЕВ. 5 мая. УНН. До 1 июня Министерство здравоохранения изменит принципы финансирования больниц. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Наша команда работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц. Это не значит, что собираемся сворачивать реформу, наоборот ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки", - сказал Степанов.

"До 1 июня мы введем такие принципы финансирования: Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансирование из государственного бюджета не меньше, чем в 2019 году, главным закупщиком остается Национальная служба здравоохранения Украины. То есть, все финансирование будет идти исключительно через Национальную службу здоровья Украины", - рассказал глава Минздрава.

По его словам, с 1 июня по государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться такие пакеты, как первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях и четыре пакета для лечения COVID-19.

"Но финансирование по этим тарифам будет... покрывать все расходы, необходимые для лечения той или иной болезни... Для того, чтобы повысить заработные платы... медикам нужно дополнительно выделить 11 млрд грн. Мы будем обращаться к правительству, а затем в Верховную Раду относительно изменений в Государственный бюджет", - сказал Степанов.

Также Степанов рассказал, что дефицит наблюдается в 984 больницах из 1747, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины.

"То есть, большая часть наших больниц в 2020 году получает финансирование меньше, чем это было в 2019 году. Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению..." - добавил он.

Напомним, Зеленский призвал безотлагательно предложить пути решения недостатков медицинской реформы.



