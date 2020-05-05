"Главный лоббист Путина": украинский посол в очередной раз раскритиковал Шредера

КИЕВ. 5 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал призыв бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера об отмене российских санкций и назвал последнего "главным лоббистом президента РФ Владимира Путина". Об этом Мельник заявил в комментарии немецкому изданию Tagesspiegel, передает УНН.

Шредер был "главным лоббистом президента России Путина" в Германии, сказал Мельник.

"Существует не только прямая связь, но и полная зависимость между политическими заявлениями Герхарда Шредера с одной стороны и его сомнительной "работой" по заказу Путина с другой", - подчеркнул дипломат.

Цель заявлений экс-канцлера, по его мнению, заключается в том, чтобы "сделать агрессивную политику Москвы в Федеративной Республике социально приемлемой".

Отмечается, что в опубликованном на прошлой неделе интервью Tagesspiegel, Шредер призвал прекратить санкции против России и подчеркнул, что ни один российский президент не вернет Крым Украине.

В то же время, бывший канцлер защищал свою работу для российских энергетических компаний. Так, в 2005 году Шредер присоединился к оператору газопровода "Северный Поток" в качестве главы комитета акционеров, а также возглавил совет директоров дальнейшего проекта "Северный Поток-2".

С 2017 года бывший канцлер также является главой наблюдательного совета российской нефтяной компании "Роснефть". Только за эту деятельность Шредер должен был получить компенсацию в размере 600 тысяч долларов в 2019 году.

В то же время, по словам украинского посла, и канцлер Ангела Меркель, и федеральные министры Социал-демократической партии выступают за сохранение российских санкций. "Все многолетние усилия Шредера по ослаблению санкций были и останутся напрасными. Будучи "троянским конем Путина", мистер Шредер все испортил", - отмечает Мельник.

Как сообщалось в УНН, ранее посол Украины предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Шредеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма. Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика "непременно вернется в лоно матери-Украины", заявил Мельник.