Боевики активизировали подготовку для проведения ротации "передовых подразделений" - разведка

КИЕВ. 5 мая. УНН. Российско-оккупационные войска готовят ротацию передовых подразделений на оккупированных территориях армейских корпусов 1 (Донецк) и 2 (Луганск). Об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск подготовки к проведению очередной ротации передовых подразделений. В частности, на базе первых мотострелковых батальонов соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК идет формирование тактических групп, которые предполагается направить на передовую во второй половине мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки проведения ротации могут быть перенесены, "учитывая неудовлетворительное логистическое обеспечение большинства из указанных подразделений, в т.ч. медицинским имуществом - из-за банального его хищения".

"Это явление приобрело такой масштаб, что выявленные факты нехватки медицинских защитных средств с российской "гуманитарной помощи" и ее реализации через сеть местных аптек даже стали предметом служебного расследования", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.