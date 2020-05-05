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Арахамия исключает пророссийский реванш в "Слуге народа"

Арахамия исключает пророссийский реванш в "Слуге народа"

Давид Арахамия

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о невозможности пророссийского реванша в Украине, пока партия "СН" у власти. Об этом он рассказал в интервью изданию "НВ", передает УНН.

"У меня как раз внутренне абсолютно нет никакого беспокойства. Я понимаю, насколько проукраинское настроение внутри партии. У нас из Западной Украины очень много людей. Они просто разорвут человека, который, так сказать, подаст какие-то признаки реваншизма", - заявил глава фракции.

Арахамия отметил, что для него то, что происходит, не выглядит как реванш, потому что он знает внутренние настроения в партии, а именно: "Реванш невозможен".

По словам главы фракции, те нардепы из нее, которые "громче всего кричат", не выражают позицию фракции.

"Вы ориентируетесь на тех немногих, которые громче всех кричат. Они блоггеры. Все читают и начинают считать, что их позиция - это позиция партии или фракции. Это не так", - уверяет Арахамия, подчеркивая, что партия настроена проукраински.

Ранее УНН писал, что депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Олег Волошин зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3084 , в котором предлагают разрешить депутатами выступать в ВР на русском языке.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Давид Арахамия
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