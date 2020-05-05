Разумков созывает внеочередное заседание ВР на 7 мая

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. Заседание собирают на 14 часов 7 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР.

"В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины:

Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020 года", - говорится в распоряжении.

Как указано в документе, на внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (рег. № 3380);

2) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (регистр. № 3376).

"Руководителю Аппарата Верховной Рады Украины В.Штучному обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 7 мая 2020 года и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем", - говорится в документе.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что следующее внеочередное заседание ВР состоится, скорее всего, 12 мая по инициативе 150 народных депутатов Украины.