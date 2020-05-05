В Германию летят около 180 украинских сезонных работников - Пристайко

КИЕВ. 5 мая. УНН. Из столичного аэропорта сегодня летят в Германию около 180 украинских сезонных работников. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в Twitter, передает УНН.

"В Борисполе взлетает рейс МАУ в Frankfurt-Hahn (международный аэропорт Франкфурт-Хан - ред.), более 180 украицев едут на сезонные работы. У каждого контракт на 3+ месяца, страхование, разрешение от Федеральной службы труда Германии. Есть отдельный трансфер из аэропорта прибытия + 14 дней обсервация, чтобы предотвратить вспышку COVID-19", - сообщил член правительства.

Напомним, ранее Пристайко начал переговоры со странами ЕС в отношении украинских сезонных работников.