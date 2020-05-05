Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0035  EUR: 29,51 0,2654 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 05 мая 2020 18:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7335
Версия для печати

В Германию летят около 180 украинских сезонных работников - Пристайко

В Германию летят около 180 украинских сезонных работников - Пристайко

КИЕВ. 5 мая. УНН. Из столичного аэропорта сегодня летят в Германию около 180 украинских сезонных работников. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в Twitter, передает УНН.

"В Борисполе взлетает рейс МАУ в Frankfurt-Hahn (международный аэропорт Франкфурт-Хан - ред.), более 180 украицев едут на сезонные работы. У каждого контракт на 3+ месяца, страхование, разрешение от Федеральной службы труда Германии. Есть отдельный трансфер из аэропорта прибытия + 14 дней обсервация, чтобы предотвратить вспышку COVID-19", - сообщил член правительства.

Напомним, ранее Пристайко начал переговоры со странами ЕС в отношении украинских сезонных работников.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, работа, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.