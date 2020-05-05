Всемирный банк выделит Украине 150 млн долл. для поддержки населения

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком о получении 150 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"5 мая 2020 года состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря подписанному кредитному соглашению Украина получит, в частности, 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

"50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19, которые Украина может получить уже в мае этого года, будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.