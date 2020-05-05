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Минэкономики поддерживает продление моратория на проверку предпринимателей во время карантина

Минэкономики поддерживает продление моратория на проверку предпринимателей во время карантина

Игорь Петрашко

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинские предприниматели должны сосредоточить свои усилия именно на восстановлении и запуске работы почти заново. Поэтому, Минэкономики поддерживает продление моратория на проверки. Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"... Мы начинаем адаптивный подход к установлению карантинных ограничений. Их смягчение, а вместе с этим и начало восстановления предпринимательства, начинается 11 мая. В ответ на запрос бизнеса мы поддерживаем продление моратория на проверки. Сейчас главное для всех - это восстановление", - сказал министр.

Он добавил, что для поддержки бизнеса уже видоизменена программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Вторая программа, которая была анонсирована Президентом Украины и называется "Новые деньги" - финализируется, запуск состоится в ближайшее время.

"Есть вопросы от бизнеса по ЕСВ. Минэкономики предоставит свои предложения Правительству именно по этим отчислениям, да и вообще будет отстаивать уменьшение налоговой нагрузки во время кризиса, и в период восстановления после него", - добавил Игорь Петрашко.

Напомним, физические лица предприниматели могут оформить онлайн помощь на детей, заполнив официальную форму.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минэкономразвития, предприниматели, проверки
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