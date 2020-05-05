Кадровый голод: у Зеленского ищут в регионах молодежь для "работы на государство"

КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел традиционную селекторное совещание с председателями областных государственных администраций. В нем также приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства и народные депутаты. Участники обсудили создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью. Именно они могут заняться формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил руководитель Офиса Президента.

По его словам, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодым людям из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. Зато много молодых талантов остается на периферии. Поэтому крайне необходимо привлекать их к процессам.

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

"Мы последние два месяца действительно сосредоточены на работе по противодействию коронавирусной болезни. Сейчас мы еще раз должны активизироваться и добавить новые списки", - заявил он.

Ермак поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах и отметил непрерывность этого процесса.

"Вы на месте лучше видите людей, которые заслуживают того, чтобы подниматься по карьерной службе", - подчеркнул он.