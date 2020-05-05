Инфекционные болезни — это национальная безопасность страны - Голубовская

КИЕВ. 5 мая. УНН. Все исследования на инфекционные болезни должны лежать на плечах государства, поскольку они являются национальной безопасностью страны. Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу “19:00” Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачова в эфире телеканала ZiK, передает УНН.

“Все исследования на инфекционные болезни вообще должны лежать на плечах государства, так во всем мире, потому что инфекция — это национальная безопасность страны, нельзя надеяться только на тех людей, у которых есть деньги пойти, заплатить и сделать анализ. Посмотрите, что делается в регионах, там люди, если концы с концами сводят, какое там тестирование, нельзя этого допускать”, — отметила она.

Напомним, ранее Голубовская сообщала, что Украина в чем-то была подготовлена к эпидемии коронавируса лучше, чем Нью-Йорк, ведь там врачи не имели даже средств индивидуальной защиты.