У Зеленского заявили, что из-за пандемии коронавируса не будут отменять безвиз для Украины

КИЕВ. 6 мая. УНН. Безвизовый режим Украины с ЕС и другими странами из-за пандемии COVID-19 отменять не будут. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

“Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что эта (пандемия — ред) станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими — мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом”, — сказал Жовква.

По его словам, государства лишь постепенно открывать свои границы для иностранцев.

Отмечается, что по мнению Жовквы события последних месяцев показали, как пандемия может заставить весь мир в кратчайшие сроки закрыть границы, а открыть их быстро не удастся. “Это должно побудить мировых игроков ввести изменения в системе международных отношений, чтобы исключить закрытие границ, если произойдет следующая пандемия”, — добавил заместитель руководителя Офиса президента.

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По его словам, уже сейчас необходимо выработать, например, новый алгоритм сотрудничества Евросоюза со странами Восточного партнерства для преодоления подобных вызовов.

“Мы, кстати, предложили инициативу о том, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Мы об этом говорили с президентами наших стран-соседей. То есть нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий”, — рассказал он.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что будущее Восточного партнерства должно способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.