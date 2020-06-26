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Вступительная кампания-2020: горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня

Вступительная кампания-2020: горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня

КИЕВ. 26 июня. УНН. С 30 июня в Министерстве образования и науки Украины начнут работу консультационные телефонные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Со вторника в МОН начнут работу консультационные телефонные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 Они будут работать до 15 сентября включительно", говорится в сообщении.

Сообщается, что обратившись на консультативные телефонные линии или лично в приемную граждан, поступающие смогут получить все разъяснения по вступлению в высших учебных, профессиональной перед высшими и профессионально-технического образования.

"Приемная граждан работать в помещении Министерства образования и науки по адресу г.Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 в пн-чт 9:00 - 18:00, в пт 9:00 - 16:45", - отмечается в сообщении.

Напомним, МОН планирует шифровать данные абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Источник: УНН
Теги: ВНО, вступительная кампания
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