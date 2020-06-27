Со следующего года ГИА по математике будет обязательной - МОН

КИЕВ. 27 июня. УНН. Со следующего года ГИА по математике обязательна. Также по плану проведения Года математического образования в Украине в 2020/2021 учебном году в ноябре запланировано открытие Музея науки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Международное исследование PISA-2018 показало, что 36% наших 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике. Одной из инициатив, призванных решить эту проблему, стало объявление учебного года 2020/2021 Годом математического образования ...", - отметила заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Сообщается, что план Года математического образования предусматривает меры, призванные обеспечить равный доступ учащихся к изучению математики и применения современных технологий обучения математике, усовершенствовать ресурсное обеспечение образовательного процесса, повысить мотивацию школьников к изучению математики и ее применение в жизни, популяризировать математическое образование.

"В частности, начиная с мая 2021 года соискатели полного общего среднего образования будут составлять обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике", - говорится в сообщении.

Согласно плану, в течение учебного года 2020/2021 также предусмотрены

• увеличить количество учебных часов на изучение математики в Государственном стандарте базового среднего образования;

• внедрить курсы "Логика", "Математическая логика" в вариативную составляющую учебных планов 1-11 классов;

• провести тренинги для учителей начальных классов и воспитателей учреждений дошкольного образования по применению Легоматематикы в образовательном процессе;

• оснастить школы и Профтех, обеспечивающих получение полного общего среднего образования, оборудованием для учебных кабинетов и STEM-лабораторий;

• создать каталог образовательных ресурсов по изучению математики;

• расширить сети математических кружков в учреждениях общего среднего и внешкольного образования;

• организовать математические хаб-пространства на базе вузов, имеющих факультеты (институты) по подготовке учителей.

"В апреле 2021 года также планируется создать бесплатный математический онлайн-ресурс и разработать соответствующий контент для учеников и учителей математики", - отмечается в сообщении.

Также в течение июня-августа 2021 года планируется организовать летние "математические школы" для учителей и учеников, а на ноябрь запланировано открытие Музея науки.

Напомним, Президент объявил Год математики в Украине.