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В Ивано-Франковской области из-за паводков затопило шесть солнечных станций

В Ивано-Франковской области из-за паводков затопило шесть солнечных станций

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Галицком районе Ивано-Франковской области затопило шесть солнечных станций, неизвестно удастся ли их восстановить. Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Мы вчера летали над Галицким районом, я насчитал на нем шесть солнечных станций, которые затоплены полностью. Вот от них торчит только кусочек батареи, станция затоплена и я не знаю как ее восстановить, она вся забитая там этой землей",- сказал Аваков.

Напомним: как сообщал Аваков ранее, непогода на западе Украины разрушила 117 км автодорог и подтопила 285 населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, наводнение, паводки

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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