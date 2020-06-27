Более 180 медиков заболели коронавирусом в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 июня. УНН. В Кировоградской области в целом зарегистрировали 640 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.

"Среди заболевших - 20 детей и 185 работников учреждений здравоохранения. Всего выздоровели 525 человек", - говорится в сообщении.

За четверг в регионе зарегистрировали 4 новых случая заболевания.

Летальных случаев вообще 31, в том числе умерли 4 работников учреждений здравоохранения.

Напомним, в Украине более 41 тыс. случаев COVID-19, за сутки впервые - более 1000.