Новости: Общество
Суббота, 27 июня 2020, 01:55 • Лилия Кочерга • 12660
Более 180 медиков заболели коронавирусом в Кировоградской области
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 июня. УНН. В Кировоградской области в целом зарегистрировали 640 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.
"Среди заболевших - 20 детей и 185 работников учреждений здравоохранения. Всего выздоровели 525 человек", - говорится в сообщении.
За четверг в регионе зарегистрировали 4 новых случая заболевания.
Летальных случаев вообще 31, в том числе умерли 4 работников учреждений здравоохранения.
Напомним, в Украине более 41 тыс. случаев COVID-19, за сутки впервые - более 1000.
Источник: УНН
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