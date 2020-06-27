Нападение с ножом в Глазго: полиция застрелила подозреваемого

КИЕВ. 27 июня. УНН. Злоумышленник с ножом напал на людей в шотландском Глазго в пятницу, 26 июня. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По данным британских СМИ, погибли три человека, а также раненого один полицейский.

Официальной подтвержденной информации о убитых и раненых в результате инцидента пока нет. Полиция сообщила, что подозреваемый нападающего застрелен. По предварительным данным, инцидент не является терактом.

Как сообщил представитель полиции, правоохранители считают, что у злоумышленника не было сообщников. Полиция отметила, что опасности для общественности нет.

Напомним, британская полиция расценивает ножевое нападение с погибшими в Рединге как теракт.