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Новости: Криминал и ЧП
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В Кировоградской области исчезла пожилая женщина

В Кировоградской области исчезла пожилая женщина

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Кировоградской области 25 июня, около 06:00, ушла из дома и не вернулась Гаврилова Романна Гавриловна 1943 года, жительница с.Камьянече Новоархангельского района. Об этом УНН сообщили в Новоархангельском отделении полиции.

"У бабушки расстройства памяти. В случае получения информации о местонахождении женщины просим сообщить в полицию или по телефонам (05255) 2-2-21-01, 096-865-72-52, 068-343-22-90", - отметили в пресс-службе.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, ростом примерно 165 сантиметров, была одета в черное пальто и желтый платок.

Источник: УНН
Теги: пропавшие без вести, Кропивницкий и Кировоградщина
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