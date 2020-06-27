В Киевской области решили усилить карантин

КИЕВ. 27 июня. УНН. Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 26 июня решила ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях и время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КОДА.

Отмечается, что с 26 июня решено ограничить:

- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Усилить контроль:

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

- установить контроль за безусловного выполнения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

Ограничение введено к улучшению эпидемиологической ситуации в Киевской области, говорится в сообщении.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Сегодня в области это 21,33% (норма - менее 50%);

- среднее количество ПЦР-тестирования. Сейчас - 39,68 (норма - более 24% на 100 тыс. Населения за последние 7 дней)

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 6,5% (норма менее 11%);

- динамика роста случаев инфицирования COVID-19. 51,28% (норма не более 10%).

Поэтому, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила ввести вышеуказанные ограничения.

Напомним, в Украине более 41 тыс. случаев COVID-19, за сутки впервые - более 1000.