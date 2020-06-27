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В мире от коронавируса выздоровели почти пяти млн человек

В мире от коронавируса выздоровели почти пяти млн человек

КИЕВ. 27 июня. УНН. По состоянию на утро пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 493,609 человек. В свою очередь, выздоровели 4,924,979 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 9,776,963 человека инфицированы.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2,467,658), Бразилия (1,274,974), Россия (619,936), Индия (490,401), Великобритания (310,836), Перу (272,364), Чили (263,360), Испания (247,905), Италия (239,961 ), Иран (217,724), Мексика (208,392), Франция (199,473) и Германия (194,036).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США - 125,046 человек, Бразилии - 55,961, Великобритании - 43,498, Италии - 34,708, Франции - 29,781, Испании - 28,338 и Мексике - 25,779. В Китае в целом - 4,641.

Напомним, в Украине более 41 тыс. случаев COVID-19 в сутки впервые - более 1000.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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