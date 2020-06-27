Американский боксер Франко завоевал титул чемпиона мира WBA

КИЕВ. 27 июня. УНН. Чемпион мира по версии WBA Regular во втором легчайшем весе (до 52,2 кг) австралиец Эндрю Молони (21-1, 14 KO) провел дебютный защиту титула против американца Джошуа Франко (17-1-2, 8 KO), передает УНН со ссылкой на Vringe.

Претендент контролировал весь ход поединка, а в 10-м раунде даже отправил Молони в нокдаун. Судьи единогласно отдали победу Франко - 115:112, 114:113 и 114:113.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса поединок проходил без зрителей на арене в Лас-Вегасе.

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