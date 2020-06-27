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Американский боксер Франко завоевал титул чемпиона мира WBA

Американский боксер Франко завоевал титул чемпиона мира WBA

КИЕВ. 27 июня. УНН. Чемпион мира по версии WBA Regular во втором легчайшем весе (до 52,2 кг) австралиец Эндрю Молони (21-1, 14 KO) провел дебютный защиту титула против американца Джошуа Франко (17-1-2, 8 KO), передает УНН со ссылкой на Vringe.

Претендент контролировал весь ход поединка, а в 10-м раунде даже отправил Молони в нокдаун. Судьи единогласно отдали победу Франко - 115:112, 114:113 и 114:113.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса поединок проходил без зрителей на арене в Лас-Вегасе.

Как сообщалось, бокс возглавил список самых сложных видов спорта.

Источник: УНН
Теги: бокс
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