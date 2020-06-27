Во Львовской области разоблачили торговца боеприпасами

КИЕВ. 27 июня. УНН. 60-летний житель Яворивского района по меньшей мере дважды продал боеприпасы - две гранаты (РГД-5 и Ф-1), а также 50 патронов калибра 7,62 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов и причастность мужчины к совершению других преступлений.

Напомним, бывший офицер пытался продать секретную информацию.